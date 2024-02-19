TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un imza koyduğu protokol ile iki turizm örgütü arasında sürdürülebilir ve verimli bir zeminde karşılıklı turizm ilişkilerini güçlendirmek, iş birliğini geliştirmek amaçlanıyor. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) heyeti, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Turizm Kongresi’ne katıldı.Turizmdeki yeni gelişmelerin farklı oturumlarla ele alındığı Kongre’de, çok faydalı bilgilerin yanı sıra yeni işbirliklerini de beraberinde getirdi. Kongrede KKTC ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin daha ileriye taşınması amacıyla protokol imzalandı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Başdanışmanı, Disiplin Kurulu Üyesi, İhtisas Başkanları ile KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tolun ve Asbaşkanı Oğuz Akançay beraberindeki KITSAB heyetinin katılımları ile Antalya Royal Seginus Hotel’de bir toplantı düzenlendi.Protokol çerçevesinde iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin geliştirilebilmesine olanak sağlayacak çalışmaları yapmak için çalışma grupları oluşturuldu.Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki turizmi canlandıracak yol haritasının da planlandığı toplantıda TÜRSAB ile KITSAB arasında sürdürülebilir ve verimli bir zeminde karşılıklı turizm ilişkilerini güçlendirmek, iş birliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Protokole imza koyan Firuz Bağlıkaya ve Orhan Tolun protokolün hayırlı olmasını diledi, sektörel işbirliğinin iki ülke açısından da verimli sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Tolun

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, öncelikle KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bu etkinliğe katılmalarını sağladığı için teşekkür etti. Sektörün ilerlemesine yönelik bu tip işbirliklerinin önemine değinen Tolun, “Türkiye bizim için ana pazardır. Buradaki işbirliklerinin ülkemiz turizmine büyük katkıları olacağından eminiz. Hedefimiz Akdeniz’in cennetten bir köşesi olan ülkemize nitelikli ve kaliteli turistleri taşıyabilmek, ülkemizin güzelliklerini sergileyebilmektir ”dedi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’ya ilgisi için teşekkür eden Tolun, imzalanan protokolün meyvelerinin alınacağına inanç belirterek, bu çerçevede KITSAB olarak ülke turizminin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.