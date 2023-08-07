Kanada'da yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkin Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray duyurdu.

Bakan Ersoy'dan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Erkin Koray kimdir?

Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Koray, İstanbul Alman Lisesi’nde okuduğu yıllarda kurduğu amatör bir müzik grubu ile popüler şarkıları çalmaya başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra da çok sevdiği müzikten kopmadı ve ilk profesyonel grubu 'Erkin Koray ve Ritimcileri' 1959 yılında kurdu.

Koray, 1962 yılında 'Bir Eylül Akşamı' isimli ilk 45’liğini çıkardı. 1963 yıllarında Ankara’da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası’nda solist ve gitarist olarak çaldı.

Erkin Koray; özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemeyi başardı. ‘Cemalim, Köprüden Geçti Gelin’ gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, ‘Nihansın Dideden, Kıskanırım’ gibi parçalar ile de Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzında eserler verdi.

Koray, Türkiye’deki müzik listelerinde üst sıralarda yer alan klasikleşmiş birçok esere imza attı. ‘İlahi Morluk, Aşka İnanmıyorum, Mesafeler, Züleyha, Silinmeyen Hatıralar, Şaşkın’ ve ‘Fesuphanallah’ şarkıları bunlardan birkaçı.

Anadolu rock müziğinin usta ismi Koray, 70'li yıllarda çıkardığı 'Çöpçüler' ve 'Gaddar' şarkıları ile de büyük beğeni topladı.