Öztürkler'den Kurtulmuş'a tebrik Öztürkler'den Kurtulmuş'a tebrik

Ccc03321 D685 4E8E A0Ec E8E67A268083D947E077 A7Ae 4465 B5B9 94C41E5B51B6C3F4A4E5 2F60 4C63 A72A 5A587E8Ce94148454900 037F 463D 87A4 1A6D1Ca3B26C6019036C 0B13 4B94 8A02 Be260814284D279F957D 09E5 4207 964D E5C77F4B5Ad26E5Da4E2 4763 4F8C B362 E638F92687843Dbf3A87 20Dd 4E4E Baa5 104250Eabf05