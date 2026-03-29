Kuzey Kıbrıs turizminin anlatıldığı, Kıbrıs Türk mutfağına özgü yemek ve tatlıların da ikram edildiği bu kapsamlı etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak ülke turizmi hakkında bilgiler verdi.

Organizasyona KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, KITSAB Yönetim Kurulu ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Etkinlikte bakanlık adına Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi memuru Esra Akkuş bir sunun gerçekleştirerek, Kuzey Kıbrıs Turizmini anlattı. Ardından Turizm tanıtım filmi gösterilerek etkinliğin ilk kısmı tatamlandı.

Etkinliğin ikinci kısmında Kıbrıs’a özgü yemekler tadılarak, ardından KKTC’den gelen acenteler ile Diyarbakır bölgesinden gelen acenteler bir araya gelerek karşışıklı görüşmeler gerçekleştirdiler.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kapadokya’da TÜRSAB ve KITSAB iş birliğinde gerçekleştirilen acenteler toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin ambargolara maruz kaldığını ama hiç bir zaman zorluklardan kaçmadan ülke turizmini anlatmaya devam ettiğini belirtti.

Ataoğlu, bu yıl ilk olarak Diyarbakır’da başlatılan tanıtım etkinliklerinin ikincisini Kapadokya’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, anadolunun her kesiminde KKTC turizmini anlattıklarını ve anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Yapılan bu etkinliklerde TÜRSAB’ın büyük destekleri olduğunu anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı sahiplenen ve her konuda yardımcı olan TÜRSAB ailesine teşekkür etti.

TÜRSAB ve KITSAB’ın son yıllarda karşılıklı işbirliğini artırdığını ve iki birliğe bağlı acentelerin birbirleri ile olan ilişkilerini üst düzeye çıkardıklarını söyleyerek, bu iki birliğin yaptığı verimli etkinliklere katılarak onlara destek olduklarını ifade etti.

Şuanda bir şavaş ortamı olduğunu ve bu durumdan dolayı sektörün sıkıntıları olduğunu da anlatan Ataoğlu, bu sıkıntıların en aza indirilmesi için sektör temsilcileri ile görüştüklerini ve bakanlık olarak bu konuda atılabilecek adımları belirlemeye başladıklarını söyledi.

Düzenlenen tanıtım ve iş birliği etkinliklerinin turizm hareketliliğini artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle kurulan güçlü bağların destinasyon çeşitliliğine ve karşılıklı turist akışına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel miras, gastronomi ve yılın her dönemine yayılan turizm potansiyeliyle bölgenin önemli destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektör paydaşlarıyla kurulan yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha somut sonuçlar doğuracağını kaydetti.