Örneğin, Güney Kıbrıs vatandaşları, Güney Kıbrıs’ta oturum izni olanlar ve turistler rahatlıkla sınır kapılarından Kuzey’e geçebiliyor. Ancak Kuzey’den Güney’e geçmek için oturum izni veya iş kurma izni yeterli değil; KKTC vatandaşı olmak bile yetmiyor. Rum Yönetimi, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti döneminden kalan vatandaşlarına ve onların ailelerine kapıları açıyor.

Uzun zamandır tartışılan bu eşitsizlik, KKTC siyasetinde çok da gündeme getirilmedi. Ancak yeni açılması planlanan sınır kapıları için başlayan müzakerelerde, bu kez konu masada.

“Kabul Edilemez”

Önce Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, ardından ziyareti sırasında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konudaki eşitsizlikten duyduğu rahatsızlığı paylaştı. Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının Güney’e geçememesi kabul edilemez” dedi. Bu konuyu hem Rum mevkidaşı Hristodulis’e, hem de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a aktardığını belirtti.

“Eşitsizlik Giderilene Kadar Mevcut Kapıları Kapatın”

Tartışılan bu eşitsizliğe karşı en net tepkilerden biri de iş dünyasından geldi. MÜSİAD KKTC Başkanvekili Orhan Güçlü, “taviz tavizi doğurur” diyerek KKTC devletinin bu konuda dik bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Kapıları sadece Rumlar ve Güney’de yaşayan 72 millet için açıyorsanız, doğru yapıyorsunuz. Fakat KKTC için değil bu açılımlar. Eşit statü sağlanana kadar bırakın yeni kapı açmayı, eşitsizlik giderilene kadar mevcut kapıları askıya alın” diyerek sert, net ve çözüm odaklı bir çağrı yaptı.

Ekonomi dünyasında ses getiren bu çağrı, yeni cumhurbaşkanlığı binası açılışı öncesinde de hükümetin ve devletin önüne geliyor.

Eşitsizlik Çözüm Arıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ve ardından külliye açılışı için KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde de konunun yanıt arayacağı konuşuluyor. Ayrıca çözüm bekleyen bu eşitsizliğin 10 Şubat’ta adaya gelecek olan BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ziyaretinde ve öncesinde planlanan liderler görüşmesinde bir kez daha gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: https://kibrishaberajans.com/kktc-ve-guney-kibris-rum-yonetimi-arasindaki-sinir-gecislerinde-esitsizlik-tartismalari-suruyor/