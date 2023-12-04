Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki ocakta tencere içerisinde unutulan yemeğin aşırı ısınıp alevlenmesi, kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, faal durumdaki gaz ocağından açığa çıkan gazın gaz tüpünün muhafaza edildiği mutfak dolabı içerisine birikip alev alması, seyir halinde bulunan aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpması ve baca içerisinde biriken yağ tortullarının aşırı ısınıp alevlenmesi olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise şöyle sıralandı:

"İki bina arasındaki boşlukta sıkışan, asansörde mahsur kalan, trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması, ağaç üzerinde mahsur kalan ve sulama borusu içerisine sıkışan kedilerin, yağmur sularından dolayı meydana gelen çukura düşen aracın ve yol kenarındaki refüj üzerine çıkan otobüsün kurtarılması, su çekme, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması"