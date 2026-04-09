Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık alanında önemli bir başarıya daha imza atıldı. Gerçekleştirilen 5. kalp nakli operasyonunun ardından hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hasan Birtan Hasan Birtan, yaptığı paylaşımda ülkede bir zamanlar kalp ameliyatlarının dahi hayal olduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada kalp nakillerinin rutin hale geldiğine dikkat çekti.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından hastanın taburcu edilmesi, sağlık alanındaki gelişimin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, sürece katkı koyan tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları takdir topladı.