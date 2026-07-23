KKTC'de 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 49 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 16'sı yaralanmayla, 33'ü ise maddi hasarla sonuçlanırken, meydana gelen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis verilerine göre kazaların başlıca nedenleri; süratli araç kullanma (12), kavşakta durmama (10), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenler (8) olarak kaydedildi.

Bir haftalık süreçte meydana gelen kazalarda oluşan toplam maddi hasar 2 milyon 375 bin 290 TL oldu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı

  • Girne: 19
  • Lefkoşa: 12
  • Gazimağusa: 10
  • Güzelyurt: 5
  • İskele: 3

16 bin 641 sürücü denetlendi

Aynı tarihler arasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 16 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi.

Evinde mermi ve yavru timsah bulundu, tutuklandı
Evinde mermi ve yavru timsah bulundu, tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Denetimlerde çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 818 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla tespit edilen ihlaller ise şöyle oldu:

  • Süratli araç kullanma: 993
  • Seyrüsefersiz araç kullanma: 211
  • Trafik levha ve işaretlerine uymama: 120
  • Muayenesiz araç kullanma: 92
  • Emniyet kemeri takmama: 73
  • Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma: 68
  • Alkollü araç kullanma: 56

Denetimler kapsamında 299 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü de tutuklandı.