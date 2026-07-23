KKTC'de 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 49 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 16'sı yaralanmayla, 33'ü ise maddi hasarla sonuçlanırken, meydana gelen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Polis verilerine göre kazaların başlıca nedenleri; süratli araç kullanma (12), kavşakta durmama (10), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenler (8) olarak kaydedildi.

Bir haftalık süreçte meydana gelen kazalarda oluşan toplam maddi hasar 2 milyon 375 bin 290 TL oldu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı

Girne: 19

19 Lefkoşa: 12

12 Gazimağusa: 10

10 Güzelyurt: 5

5 İskele: 3

16 bin 641 sürücü denetlendi

Aynı tarihler arasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 16 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 818 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En fazla tespit edilen ihlaller ise şöyle oldu:

Süratli araç kullanma: 993

Seyrüsefersiz araç kullanma: 211

Trafik levha ve işaretlerine uymama: 120

Muayenesiz araç kullanma: 92

Emniyet kemeri takmama: 73

Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma: 68

Alkollü araç kullanma: 56

Denetimler kapsamında 299 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü de tutuklandı.