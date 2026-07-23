KKTC'de 13-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 49 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 16'sı yaralanmayla, 33'ü ise maddi hasarla sonuçlanırken, meydana gelen kazalarda 18 kişi yaralandı.
Polis verilerine göre kazaların başlıca nedenleri; süratli araç kullanma (12), kavşakta durmama (10), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş (9) ve diğer etkenler (8) olarak kaydedildi.
Bir haftalık süreçte meydana gelen kazalarda oluşan toplam maddi hasar 2 milyon 375 bin 290 TL oldu.
Kazaların ilçelere göre dağılımı
- Girne: 19
- Lefkoşa: 12
- Gazimağusa: 10
- Güzelyurt: 5
- İskele: 3
16 bin 641 sürücü denetlendi
Aynı tarihler arasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 16 bin 641 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde çeşitli trafik suçları işlediği belirlenen 2 bin 818 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
En fazla tespit edilen ihlaller ise şöyle oldu:
- Süratli araç kullanma: 993
- Seyrüsefersiz araç kullanma: 211
- Trafik levha ve işaretlerine uymama: 120
- Muayenesiz araç kullanma: 92
- Emniyet kemeri takmama: 73
- Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma: 68
- Alkollü araç kullanma: 56
Denetimler kapsamında 299 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü de tutuklandı.