Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Celal Durukan, zanlı N.E.’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlının, narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine görevli polis ekibi tarafından üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti.

Yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve emarenin analize gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.