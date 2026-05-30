Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturmanın selameti açısından zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep eden polis, mahkemeyi bilgilendirdi.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtirken, soruşturmanın devam ettiğini, emarenin tatil nedeniyle henüz analize gönderilemediğini ve zanlıların ifadelerinin teyit ve tekzibinin sürdüğünü aktardı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Kenan Mulla, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında şüpheli hareketler sergileyen zanlıların tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklanan S.H.Ş. ve S.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

