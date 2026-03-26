Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru S.Y., 25 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi ile İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi tarafından yapılan kontrollerde zanlıların izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, E.A.S.-O.’nun 29.11.2024 tarihinden beri toplam 481 gün, M.S.R.’nin 10.10.2025 tarihinden itibaren 166 gün, S.M.L.’nin ise 30.11.2022 tarihinden itibaren 1212 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğini kaydetti.

Polis, zanlıların tutuklandığını, soruşturmanın başlatıldığını ve zanlıların ihracı için yazışmaların yapılacağını belirterek bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.