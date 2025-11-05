Söz konusu panelde, DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki ve Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nden Prof. Dr. Osman Cankoy ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Müfit Kömleksiz konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Canan Zeki, KKTC’deki temel eğitim programlarını Z ve Alfa kuşağı gereksinimleri açısından ele aldı. Z kuşağının öğrenme stillerine dikkat çeken Prof. Dr. Zeki, temel eğitim programlarının esnek yapısının bu kuşağın ihtiyaçlarına hitap ettiğini, ancak öğretmenlerin çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılayacak şekilde yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sıtkıye Kuter ise temel eğitim programlarını eleştirel dünya vatandaşlığı perspektifinden değerlendirdi. Programların demokratik yetkinlikleri çoğunlukla kapsadığını belirten Prof. Dr. Kuter, insanlığı ilgilendiren bu temaların daha eleştirel ve çoğulcu bir bakış açısıyla evrensel sorunlarla ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Osman Cankoy, temel eğitim matematik öğretimi programı üzerinden 21. yüzyıl becerilerini kazandırma yetkinliğini ele aldı. Programların bu becerileri kazandırma düzeyinin yüksek olduğunu ancak uygulamada yeterince gerçekleştirilemediğini belirten Cankoy, bunun başlıca nedeninin merkezi sınavların test odaklı olması olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Müfit Kömleksiz, temel eğitim programlarının Kıbrıs Türk eğitim tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Programın sağlıklı uygulanabilmesi için KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın örgütsel yapısının programın gerekleri ile uyumlu hâle getirilmesi gerektiğini, DAÜ ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin derslerininin bu programla uyumlaştırılması gerektiğini söyledi. Kıbrıs’taki akademiler ile siyasetçilerin iş birliğinin önemini ifade etti.