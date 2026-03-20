Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren bir süpermarkete ait araç park yerinde, M.S. (E-79) yönetimindeki araç geri geri seyrettiği sırada, yaya olarak yürümekte olan E.A.A. (K-56) ile H.V.A. (K-28)’ya çarptı. Kaza sonucu yaralanan her iki yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak acil serviste müşahede altına alındı.

Paşaköy-Vadili Anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise, O.B. (E-40) yönetimindeki jeep araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak trafik levhasına ve ardından çam ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü O.B. ile araçta yolcu olarak bulunan H.S.B. (E-66), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. H.S.B. acil serviste, O.B. ise belinde kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Girne’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Ş.S. (E-66) yönetimindeki araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya D.Ü. (K-21)’ye çarptı. Yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da İhsan Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise, H.A. (E-45) 110 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanırken karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Ş.E. (E-19) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, H.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne-Lefkoşa Anayolu’nda gerçekleşen kazada ise, H.M.H. (E-20) yönetimindeki araç, önünde seyreden D.A. (K-46) yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan D.A. ile araçta yolcu olarak bulunan R.A. (K-17), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınarak beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.