Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatlarında artış oldu. Emirname, bugünden başlayarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, D Sınıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 355 TL'den fazla olamayacak.

Öte yandan 19 Temmuz’da tüp gaz 285 TL’ye satılırken 22 Ağustos’ta yapılan zamla 335 TL’ye bugün yapılan zam ile ise de 355 TL’ye yükselmiş oldu.