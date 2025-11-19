Alithia gazetesi Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dünkü görüşmede göçmenleri ilgilendiren “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu'na ilişkin düzenleme” ve “onaylı önel kişiler tarafından Kuzey’deki eski Rum mallarının değerlendirilmesine ilişkin öneri” konularını ele aldığını yazdı.

KKTC’deki eski Rum mallarının özel kişiler tarafından değerlendirilmesine ilişkin önerinin DİPA Milletvekili Mihalis Yiakubi tarafından sunulduğunu yazan gazete, sunulan öneriyle “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu’na”(FİKV) mali yardım yapılması veya yardım miktarının belirlenmesi çerçevesinde, hak sahiplerinin veya diğer kişilerin “işgal edilen" veya ulaşılmayan taşınmazlarının değerlendirilmesinin onaylı değerlendirme uzmanlarına yaptırılması imkanı sağladığını yazdı.

Habere göre, toplantı sonrasında açıklama yapan Yiakubi, Zararın Eşit Paylaşımı Kurumu'nun, kamu yapısını değiştirmediklerini sadece kuruma çalışabileceği araç verdiklerini ifade etti.

Taşınmaz Mal Değerleme Uzmanları Derneği Başkanı Polis Kurusidis yaptığı açıklamada, göçmenlerin FİKV’ye değerlere ilişkin verileri sunması ve bu başvuruların hızlı şekilde incelenmesi amacıyla dernek olarak KKTC’deki eski Rum mallarının değerini belirlemeye hazır olduklarını belirtti.

Kurusidis açıklamasında, ayrıca değer belirlemelerin, 1974 fiyatlarının 36 ile çarpılmasıyla elde edilen adil olmayan bir formülle yapıldığını belirtti.

Uygulanan bu formülle, , özellikle kıyı bölgelerinde, Girne ve Gazimağusa’da ayrıca dağlık bölgelerdeki taşınmazların bugünkü gerçek değerinden çok düşük gösterdiğini belirten Kurusidis, en azından 1974’ten bu yana her yıl artışın artarak bugünkü değerlere yaklaşması gerektiğine inandıklarını da ifade etti.

Gazete toplantı kapsamında “Zararın Eşit Paylaşılması Kurumu’na” ilişkin değişiklik önerisinin de ele alındığını ve üyelerin çeşitli değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Komite Başkanı AKEL Milletvekili Nikos Kettiros yaptığı açıklamada, toplantı sırasında sunulan değişikliklerle ilgili çekincelerini ve düşüncelerini ifade etti.