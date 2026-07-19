Kıbrıs Barış Harekatı'nın (20 Temmuz 1974) başlamasından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgeye yaptığı taarruzlar sonucu, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndan ele geçirilen Rus yapımı 3 tank, köylerine tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle Türk askerinin nezaretinde cephe hattından alınarak Akıncılar köyüne getirilerek hakim tepelere yerleştirildi.

Kıbrıslı Türk Mücahitlerin cesaretlerinin sembolü haline gelen tanklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırının sıfır noktasında ilk getirildikleri hakim tepelerde, "Tutsak Tanklar" adı altında sergileniyor.

Tankları Akıncılar’a getirenler arasında yer alan Kıbrıslı Türk Mücahit İsmail Akandere, o günleri şöyle anlattı:

"Bu tankları III. Makarios bize karşı kullanmak için almıştı, bize doğrultulmuş tankların namlularını onlara çevirdik. Tankları, Kıbrıs Türklerinin cesaretlerinin bir sembolü olarak Akıncılar’a getirdik. Bu tanklar 52 yıldır burada sergileniyor."

Akandere, Türk askeri Ada'ya çıktığında Rumların kendilerine taarruz etmek için cephe hattına 5 tank sürdüğünü belirterek, Türk savaş uçakları birini vurunca Rum tankçısının bunları bırakarak kaçtığını aktardı.

Vurulmayan 4 tanktan 3'ünü çalıştırıp köye getirdiklerini ifade eden Akandere, 1974 öncesinde Rumlara karşı çok zor koşullarda direndiklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkleri'nin huzur ve güvene kavuştuklarını sözlerine ekledi.