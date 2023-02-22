Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören Öğrencilere Özel Deprem Destek Paketi’nin yarın yapılacak son hazırlıkların ardından açıklanacağı duyuruldu.

Üstel: Hükümetimizin üniversitelerde çevrim içi eğitime geçmek gibi bir gündemi yok

Üstel: Hükümetimizin üniversitelerde çevrim içi eğitime geçmek gibi bir gündemi yok

Toplantıda felaket bölgesinde yaşayan, birinci derecede yakınlarını, ailelerini, evlerini ve gelir kapılarını yitirmiş öğrencilere destek olabilmek için alınabilecek kararlar görüşüldü.

Deprem bölgesinde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik alternatifli eğitim modelleri ve destek konularının ele alındığı olağanüstü toplantı Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu , Maliye Bakanı Alişan Şan , YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve KKTC’de eğitim veren 21 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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