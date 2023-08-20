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Festivale, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Rusya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Slovenya ve Sırbistan'dan 18-35 yaş arası yetenekli genç şarkıcılar katılıyordu.

Yarışmanın finali ve ödül töreni TRT Avaz’dan canlı olarak yayınlandı.

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Yarışma’da halkın favorisi ödülü ise Türkiye’den Cevher Aksoy’a verildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev “Meykin Asya Uluslararası Müzik Yarışması'nda ödül kazanan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Birincilik ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Begüm Tekakpınar'a vermekten onur duydum.” Paylaşımında bulundu.

Uluslarası jürinin yaptığı puanlama sonucu birinciliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Begüm Tekakpınar ve Kırgızistan’dan Ruslan Asankan Ulu kazandı.

Kırgızistan’daki Issık Gölü’nde düzenlenen yarışmada sanatçılar 2 gün boyunca tüm yeteneklerini sergiledi.

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