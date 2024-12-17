Bu kapsamda Çamlıbel Ormanı’na Gündem Kıbrıs fidanı dikilecek…

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ı ziyaret eden Kolan Hastanesi yetkilileri, Fidan Dikme Sertifikasını Aydın’a teslim etti.

Sertifikada, şu ifadeler kullanıldı:

“Kolan British Hastanesi Hatıra Ormanı’na sizin adınıza bir fidan dikiyoruz. Bu fidan sizin doğa ile yaşamla ve umutla örülü hikayenizin bir sembolüdür. Bu fidan yeni yaşamının başlangıcını temsil ederken, geleceğe dair umutlu adımlarınızın izlerini taşıyor. Sizin adınıza bu topraklarda sonsuza kadar yaşaması ve yeşerecek olan ağaçlarla birlikte sonsuza dek kök salacak, umutlu yarınların habercisi olacak. Sağlık, mutluluk ve huzurla…