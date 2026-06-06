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Bu sıralama doğrultusunda, toplam 695 öğrenci 2026–2027 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazandı.

Öğrencilerin KGS-1 ve KGS-2 sınavlarından aldıkları puanların yüzde 50’şer oranında hesaplandığı Kolej Giriş Puanı’na göre sıralama yapıldı.

Cevap kâğıtları optik okuyucularla değerlendirildi ve sonuçlar Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net ve 2026-KGS-2 Sınav Sonuçları | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden erişime açıldı.

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