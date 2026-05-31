Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran 1994 tarihinde kurulan ve bu yıl 32’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan KTEV, kuruluşundan bu yana her yıl artan sayıda öğrenciye eğitim desteği sağlamayı sürdürüyor.

2024-2025 döneminde 156 öğrenciye burs veren Vakıf, 2025-2026 eğitim yılında ise 208 öğrenciye eğitim bursu, eğitim desteği ve eğitim paketi kapsamında toplam 4 milyon 850 bin TL katkı sağladı.

Açıklamada, söz konusu artışta bireysel bağışçıların yanı sıra kurumlar tarafından sağlanan bağış ve sponsorlukların önemli rol oynadığı belirtilerek, 2025-2026 döneminde burs bütçesinin büyük bölümünün bağışlarla karşılandığı kaydedildi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından 105 öğrenciye burs sağlandığına işaret edilen açıklamada, dernekle imzalanan burs protokolü çerçevesindeki iş birliğinin sürdüğü ifade edildi.

KTEV’in yalnızca öğrencilere burs sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda kamu okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtilen açıklamada, vakfın öz kaynaklarının bağışlarla karşılanamayan burs miktarlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yapılan altyapı katkılarında da kullanıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda vakfın, 2025-2026 döneminde okullara toplam 1 milyon 200 bin TL destek sağladığı, bütçe imkânları doğrultusunda yaz tatili süresince de okul desteklerinin devam edeceği bildirildi.

Geçen yıl ilk kez uygulamaya konulan ve 32 ilkokul öğrencisine sağlanan “Şevki Barutçu Eğitim Desteği” programının bu yıl da sürdürüleceği belirtilen açıklamada, burs kapsamına girmeyen ilkokul öğrencilerine yönelik okula hazırlık paketleri içeren programın sponsorluğunu Cypri Cola-Evsu’nun üstlendiği kaydedildi.

Bu yıl da 32 öğrenciye eğitim destek paketi verilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, ilkokul öğrencilerinin burs başvurularıyla birlikte “Şevki Barutçu Eğitim Desteği” programına da başvurabilecekleri ifade edildi.

KTEV’in 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik burs programı kapsamında toplam 8 milyon 500 bin TL tutarında destek sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Burs programına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarının KTEV’in internet sitesi ile vakfın merkez binası, Mağusa Doku Kitabevi ve Girne Doku Kitabevi’nden temin edilebileceği belirtilen açıklamada, burs başvuruları için son tarihin 21 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, KTEV’in başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi.