Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, İstanbul’da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ilk ve tek Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı’na (International Flight Training Exhibition – IFTE) katılım sağlayarak üniversiteyi uluslararası bir platformda başarıyla temsil etti. Havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini, akademisyenleri ve öğrencilerini bir araya getiren söz konusu organizasyon kapsamında, öğrenciler sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurma ve güncel gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı elde etti. Fuarda yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri profesyonel duruşları, disiplinleri ve özenle taşıdıkları üniformalarıyla ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çekti.

Program Koordinatörü Uzman Aslı Akı, fuar sonrasında yaptığı değerlendirmede, “IFTE gibi uluslararası düzeydeki bir organizasyonda yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin sergilediği profesyonellik, özgüven ve temsil kabiliyeti bizleri son derece mutlu etti. DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı olarak sadece akademik anlamda değil, duruşlarıyla ve disiplinleriyle de ne kadar donanımlı bireyler yetiştirdiğimizi bir kez daha görmüş olduk. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı söz konusu katılımın öğrencilerin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Havacılık sektörüyle doğrudan temas kurabilecekleri bu tür uluslararası organizasyonlar, öğrencilerimizin vizyonunu genişletmekte ve kariyer hedeflerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmelerine katkı sağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise üniversitenin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne dikkat çekerek, “DAÜ olarak öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama ve sektör deneyimiyle de donatmayı hedefliyoruz. IFTE gibi prestijli bir organizasyonda yer almak, üniversitemizin uluslararası alandaki güçlü konumunu pekiştirmektedir. Öğrencilerimizin sergilediği özgüven ve profesyonellik bizler için gurur vericidir. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencilerimizi ve akademik kadromuzu tebrik ediyorum.” dedi.