Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nün 16 yıldır kesintisiz devam eden geleneksel "Görsel-İşitsel Çeviri Günleri", 2-4 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda 10.30-13.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik, sinema ve çeviri meraklılarını bir araya getirmeyi hedefliyor.

Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencileri, kült yapımlardan popüler biyografilere ve sürükleyici gerilim filmlerine uzanan geniş bir seçki için hazırladıkları altyazı projeleriyle izleyici karşısına çıkacak.

4 YILLIK AKADEMİK EMEĞİN MEYVELERİ BEYAZ PERDEDE

Etkinlikte, Mütercim Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencileri Başak Sude Akgül, Elif Serra Yaman, Onur Şahin, Simay Zeynep Özveren ve Türkan Sarıtaş, büyük bir ustalıkla hazırladıkları altyazı çevirilerini sunacak.

Genç çevirmenler, sadece hazırladıkları profesyonel altyazıları izleyicilerle paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda her film gösterimi öncesinde filmlerin çeviri süreci ve çeviri stratejileri hakkında seminerler düzenleyecek.

Bu seminerler, bölümdeki tüm öğretim üyelerinin dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrencilere aktardığı akademik birikimin ve ortak akademik emeğin birer meyvesi olarak sahneye taşınacak. Etkinlik, uygulamalı eğitimin vazgeçilmez unsuru olarak sınıf içi atölye çalışmaları ile de pekiştirilecek.

SEKTÖREL STANDARTLARDA GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ

Proje Danışmanı ve Bölüm Koordinatörü Öğretim Görevlisi Neslihan Binatlı Hekimoğlu, 16 yıldır aralıksız sürdürülen etkinliğin, tüm bölüm kadrosunun ortak özverisiyle öğrencileri mezuniyet öncesinde doğrudan sektörel standartlarla buluşturduğunu belirtti.

Hekimoğlu, hem yazılı hem de sözlü çevirinin unsurlarını içeren görsel-işitsel çeviri alanında donanımlı hale gelen öğrencilerin, dijital yayın platformları ile sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü en üst seviyede temsil ettiğini vurguladı.