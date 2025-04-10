Polis, 08.04.2025 tarihinde 07:00-17:30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin zanlının Haspolat’ta sakin A.Y.’ye ait ikametgâhın yatak odasında muhafaza edilen toplam 3.500 TL ve 140 Sterlin nakit para ve yine yatak odası içerisinde ki komodin çekmecesinde muhafaza edilen 60.000 TL değerindeki muhtelif altınları sirkat ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını, sirkat edilen konu altınların ve nakit paranın bir kısmının bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bir gün ek süre istedi. Polis, savunmanın bir sorusu üzerine ise çalınan paralardan sadece 500 TL bulunamadığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.