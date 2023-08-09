-ÖZEL HABER

Türkiye sitelerinde iddia edilen 'Rusya KKTC'yi tanıdı, Rusya KKTC'de büyükelçilik açıyor' haberlerini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gündem Kıbrıs'a yanıtladı.

Gündem Kıbrıs'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konsolosluk açmak gibi bir talepleri bize olmadı. Ofis açma girişimleri vardı. İngiltere'nin de ofisi var. Rusyanın' da olması bizim için sakıncalı değildir. Burada bir çok Rus var, tabi ki bir ofis açıp bir takım işlerini sürdürmeleri normaldir. Açarlarsa iyi olur' dedi.

Tatar, ofis açmanın Rusya'nın bizi tanıdığı anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.