Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde meydana gelen olay, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

İddiaya göre 6 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında siyah renk BMW 4.30 marka, plakası tam olarak tespit edilemeyen bir aracın sürücüsü, ev önünde bulunan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kazada ağır yaralanan köpeğin bel bölgesinde sinir hasarı oluştuğu, bu nedenle felç kalma riski bulunduğu belirtildi.

Köpeğin sahipleri yaşanan olaya tepki göstererek, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini ifade etti. Olayın ardından bölgede sürücünün tespit edilmesi için çağrı yapıldı.