Üstel, yaklaşık 4 yıldır hükümetin bilgisi ve takibi dahilinde yürütülen süreçte önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, ilgili kurumlarla temasların sürdüğünü ifade etti.

Açıklamasında, konuyla ilgili güzel haberin hafta başında ilgili kurumlardan alındığını kaydeden Üstel, sürecin henüz tamamlanmadığını ve hassasiyetle devam ettiğini vurguladı.

Devam eden sürecin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini belirten Üstel, “Böylesine hassas bir sürecin bir siyasi partinin başarısı hikâyesine dönüştürülmesini ve siyasi malzeme haline getirilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Üstel, devlet sorumluluğu taşıyan makamların devam eden hassas süreçleri kişisel veya siyasi kazanç hesabıyla değerlendirmemesi gerektiğini ifade ederek, amaçlarının tüm vatandaşların giriş yasağının kaldırılması olduğunu söyledi.

Siyasi içerikli açıklamaların ve kamuoyu önünde yürütülen tartışmaların süreci güçlendirmek yerine zarar verebileceğini kaydeden Üstel, özellikle müzakereleri süren diğer isimler açısından hassas temasların zarar görmemesi gerektiğine dikkat çekti.

KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkinin siyasi hesaplara malzeme yapılacak kadar sıradan olmadığını belirten Üstel, iki ülke arasındaki bağın tarihi, milli ve stratejik kardeşlik hukukuna dayandığını ifade etti. Başbakan Üstel, hükümetin sessiz ancak etkili diplomasiyle sonuç almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.