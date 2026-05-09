Açıklamada, hantavirusun kemirgen hayvanların idrar, dışkı veya salyası ile doğrudan temas ya da bu salgılarla kontamine olmuş yüzeylerle temas sonrası bulaşabilen ve solunum yolu hastalığına neden olabilen bir virüs olduğu belirtildi.

Hastalığın baş ağrısı, ateş, bulantı ve karın ağrısı gibi şikayetlerle başlayabildiği kaydedilen açıklamada, bazı vakalarda solunum yetmezliğine kadar ilerleyebildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, hantavirus enfeksiyonunun spesifik bir tedavisi veya aşısının bulunmadığını, hastalara destek tedavisi uygulandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, hantavirus vakalarının daha sık rapor edildiği ülkelerden biri olan Arjantin’den ayrılan bir gezi gemisinde hastalık bildirimi yapıldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün mevcut durumda hastalığın genel topluma yayılım riskinin düşük olduğunu açıkladığı ifade edilen açıklamada, gemide bulunan kişilerin takibinin sürdüğü kaydedildi. Söz konusu gemide KKTC vatandaşı bulunmadığı da vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, sürecin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte, uluslararası sağlık kuruluşlarının bilimsel veri ve önerileri doğrultusunda yakından takip edildiğini açıkladı.