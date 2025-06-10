Polis, zanlıların 9 Haziran 2025 tarihinde saat 15.40 sıralarında izinsiz taksicilik yapan İ.Ü.’nün NY 015 plakalı aracıyla Ercan Havalimanı’nda giderken, hafif bir kaza yaşanması üzerine kötü araç kullandığı ve hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle şoförü darp ettiklerini söyledi.

Polis, darp edilen İ.Ü.’nün sağ el bileğinin kırıldığını belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün saat 16.00 sıralarında Ercan’da tespit edilerek, ileri işlem için karakola cep edildiklerini açıkladı.

Polis, İ.Ü.’nün maddi ve manevi tazmin edildiğini, şikayetçi olmadığını söylediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede turist olarak bulunduklarını belirterek, uygun bir teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmalarına, kişi başı 100’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 600’er TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.