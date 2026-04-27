Gündem Kıbrıs Özel Haber

Orta Doğu’da devam eden ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş küresel piyasaları alt üst etti. Özellikle Orta Doğu turizmine balta vuran savaş nedeniyle bölgedeki birçok ülkede turizm rezervasyonları ardı ardına iptal ediliyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörü de bölgede devam eden savaş nedeniyle olumsuz etkiler altına girdi. Turizm çevreleri, savaş nedeniyle yaşanan olumsuz durumlara karşı tedbirler alınması gerektiğini söylerken, devletin sektörü ayakta tutabilmek ve istihdam sorunlarının yaşanmaması için yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Les Ambassadeurs Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, bölgede devam eden savaş nedeniyle Orta Doğu’daki rezervasyonların iptal edildiğini ve turistlerin Avrupa pazarına yöneldiğini söyledi.

“Avrupalı tur operatörleri uçaklarını iptal ettiler ve rezervasyonlarını İspanya pazarına yönlendirdiler”

Turhan, “ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş ülke turizmini çok olumsuz etkiledi. Büyük otellerin birçoğunun pazarı Orta Doğu, İsrail ve Avrupa pazarından 150-200 Dolara varan back-to-back satışları vardır. Bu savaş başlayınca Avrupalı tur operatörleri uçaklarını iptal ettiler ve rezervasyonlarını İspanya pazarına yönlendirdiler. Hal böyle olunca yarın savaş bitse bile Kıbrıs’taki büyük 5 yıldızlı yatak kapasiteli otellerin yarısı boş olacak. Bu oteller de ayakta kalabilmek ve bu boşluğu doldurabilmek için mecburen giderlerini kısacaklar, eleman çıkarma, enerji giderlerinden tasarrufu, kaliteyi düşürme gibi yöntemlere başvuracaklar. Öte yandan fiyatlarını da düşürerek diğer otellerin pastasına yönelecekler ve bu durum da herkesi olumsuz etkileyecek” dedi.

Konuşmasının devamında Turhan, “Türkiye pazarında ise herkes nakitim olsun, param elimde olsun ve para harcamayayım diyerek tatil alışkanlığını öteleyebiliyor. O nedenle savaş nedeniyle ülke turizmi çok kötü etkilendi ve gidişata da baktığımız zaman genel ortalama baya düşük seyretmektedir” ifadelerini kullandı.

“2025 hedeflerinin üzerinde bir beklenti vardı ancak şuan 2025 yılını bile yakalamak çok zor gözüküyor”

Turizmde yeni sezonda 2025 yılı beklentilerinin üzerinde bir beklentileri olduğunu ancak savaşın başlamasıyla birlikte bu tablonun tam tersine döndüğünü söyleyen Turhan, “Genel Kıbrıs Otelciliğinde pozitif bir beklenti vardı. 2025 hedeflerinin üzerinde bir beklenti vardı ancak şuan 2025 yılını bile yakalamak çok zor gözüküyor” diye konuştu.

Turhan’dan turizm için “Ucuz uçuş” önerisi

KKTC turizminin tanıtımı konusunda yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Turhan, “Ada Kıbrıs projesi güzel bir proje ve ülkenin tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor. Onu takdirle karşılıyoruz. Ancak kriz dönemlerinde en fazla yapılması gereken şeyler, tanıtıma daha fazla para harcamak zorundasınız. Daha profesyonel tanıtım kampanyaları yapmanız gerekiyor. Diğer yandan ulaşımı ucuzlatmak zorundasınız. Ulaşım Kıbrıs’a çok pahalı ve bu da negatif etkiliyor. Türk Hava Yolları’nın üzerinde bir baskı kurularak, THY’nin İstanbul-Antalya uçuşu ile İstanbul-Kıbrıs uçuşunun aynı fiyatta olması lazımdır. Bu sağlanabilirse eğer o zaman krizden daha az etkileniriz, hatta krizi fırsata çevirerek bu süreçten çıkabiliriz” dedi.

Turhan, turizmcilerin beklentilerini sıraladı…

2026 sezonunun kurtarılması adına çeşitli önerilerde bulunan Turhan, “Oteller fiyatlarını indirip zaten kampanya yapıyorlar ve iç turizme yönelecekler. Otellerin girdi maliyetleri yüksektir ve en yüksek girdi maliyet kalemini işçilik oluşturuyor. Hayat Pahalılığı eğer yüksek oranda gerçekleşirse, nasıl bir yasallaşma süreci olur bilmiyorum. Asgari ücrete de aynı oranda bir artış yapılırsa, işveren bu anlamda çok zorlanacaktır. Diğer yandan mamul girdileri FİF ile düşürülebilir. Diğer yandan vergiler düşürülebilir ve ürün girdi maliyetleri azaltılabilir. Son olarak ise enerji en yüksek giderler arasında bulunuyor. Enerji anlamında bir takım sübvansiyonlar yapılabilir. Bunlar turizmcinin beklentileri arasında yer almaktadır” dedi.

“Faizi düşük, geri ödemesi uzun vadeli bir kredi imkânı sağlanırsa işletmecileri rahatlatacaktır”

Turhan, turizm işletmelerine uzun vadeli ve düşün faiz oranlı kredi imkânlarının yaratılması gerektiğini söyleyerek, “Mart ayı itibarıyla çalışanların sosyal sigorta primlerinde ir teşvik koyuldu ve turizmci adına bu iyi oldu. Türkiye 60 milyar TL değerinde turizmciye ucuz kredi imkânı sağladı. Bu ucuz krediden bizim ülkemizdeki turizm yatırımcıları da faydalandırılarak, faizi düşük, geri ödemesi uzun vadeli bir kredi imkânı sağlanırsa işletmecileri rahatlatacaktır” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda ise Turhan, “Bu savaşın bir an önce bitmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.