Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 31 Mart 2026 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin basın bildirisi yayımladı.

Bildiride, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyat ortalamaları esas alınarak hesaplama yapıldığı belirtildi. Buna göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mart 2026 tarihi itibariyle açlık sınırı 39.813 TL olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırının ise 214.742 TL’ye ulaştığı ifade edildi.

Sendikanın çalışmasına göre sağlıklı beslenme için zorunlu gıda harcama tutarları şöyle açıklandı:

ZORUNLU GIDA HARCAMALARI (GÜNLÜK – AYLIK)

Yetişkin kadın: 342,23 – 10.266,90 TL

Yetişkin erkek: 358,19 – 10.745,70 TL

15-19 yaş çocuk: 378,52 – 11.355,60 TL

4-6 yaş çocuk: 248,17 – 7.445,10 TL

Toplam: 1.327,10 TL – 39.813 TL

Açlık sınırı: 39.813,00 TL

Bildiride, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 39.813 TL olduğu vurgulandı. İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre Mart 2026 döneminde %2,18 enflasyon gerçekleştiği, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan üç aylık hayat pahalılığının ise %7,07 olduğu kaydedildi.

Ayrıca, TÜFE hesaplamasında kullanılan 2015=100 temel yılının harcama gruplarının güncelliğini yitirdiği, bu nedenle açıklanan rakamların gerçek harcama kalıplarını tam yansıtmadığı ifade edildi. Halkın anayasal hak olan ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı, bu nedenle özel sağlık ve eğitim hizmetlerine yönelmek zorunda kaldığı belirtildi.

Konut kiraları, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim maliyetlerindeki artışların yanı sıra kültür, dinlenme ve eğlence harcamalarının da dikkate alındığında yoksulluk sınırının 214.742 TL’ye ulaştığı ifade edildi.

Bildiride ayrıca, hükümet eleştirilerek, bir yandan tasarruftan söz edilirken diğer yandan akaryakıta yapılan peş peşe zamların halkı yoksullaştırdığı savunuldu. Hükümetin tasarruf anlayışının “kendi lüks yaşamını sürdürürken halkın yoksullaşmasına göz yummak” olduğu ileri sürüldü.

Hükümet politikalarının yoksulluğu derinleştirdiği ve çağdaş yaşam standartlarına ulaşmayı zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, dört kişilik bir ailenin insanca yaşam için 214.742 TL’ye ihtiyaç duymasının, asgari ücretli hanelerin yoksulluğa terk edildiğini gösterdiği ifade edildi.