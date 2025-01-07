Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca KTAMS’a gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle açlık sınırı 27,567 TL olarak hesaplandı.

Sendikanın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 237,10 TL aylık 7,113 TL, yetişkin bir erkek için günlük 247,81 TL aylık 7,434,30 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 261 TL aylık 7,830 ve 4-6 yaş çocuk için günlük 173 TL, aylık 5,190 TL’dir.

31 ARALIK 2024