KTAMS ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Basımevi’nde çalışma barışının sağlanması ve sürdürülebilir bir çalışma düzeninin oluşabilmesi adına tarafların 3 konuda mutabakata vardığını kaydetti.

Buna göre, Devlet Basımevi’nde görev yapan tüm personel için matbaacılıkla ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenecek. Kullanılan makine ve cihazlara yönelik de gerekli eğitimler eksiksiz verilecek.

Devlet Basımevi’ndeki tüm personelin, yürürlükteki mevzuata uygun olarak mesai ve/veya ek mesai saatlerine uyması sağlanacak; personel arasında ayrımcılık yapılmayacak.

Mutabakat gereği, emekli olan hiçbir personel Devlet Basımevi bünyesinde çalıştırılmayacak.

29 Aralık Pazartesi günü başlatılan grev Başbakanlık Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın tarafları toplantıya çağırması nedeniyle geçen Cuma günü askıya alınmıştı.