KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eksikliklerin giderilmemesi durumunda eylemi Maliye Bakanlığı önüne taşıyacaklarını açıkladı.

-Bengihan: “Verilen sözler tutulmadı”

KTAMS Başkanı Bengihan konuşmasında, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli altyapının sağlanmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade ederek, mahkemeler bünyesinde görev yapan tebliğ ve icra memurlarının yıllardır karşı karşıya kaldığı araç eksikliği sorununun hem çalışanları hem de halkı adalete erişim açısından “ciddi şekilde mağdur ettiğini” söyledi.

2020 yılından bu yana araç ihtiyacının giderilmesi için mahkemeler tarafından yetkili mercilere defalarca başvuruda bulunulduğunu ancak bugüne kadar araç alımı için herhangi bir ihale açılmadığını dile getiren Bengihan, “Bu yılın başında ‘ihaleye çıkılacak’ denilmesine rağmen verilen sözler tutulmadı” dedi.

Bütçe ve Maliye Bakanlığı’nda para olmadığı gerekçesiyle ülke genelindeki kazalarda görev yapan 43 tebliğ ve icra memurunun sürekli arızalanan araçlarla görev yapmaya çalıştığını, araçların yolda kaldığını ifade eden Bengihan, bu durumun hizmetin gecikmesine neden olduğunu ve çalışanların iş güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Tebliğ ve icra memurlarına kendi bölgesinde göreve çıkması için haftada bir araba düştüğünü kaydeden Bengihan, “Örneğin Lefkoşa’da 16 icra memuru, 4 tane araba, Girne’de 8 icra memuru, 2 tane araba var. Aynı şekilde Gazimağusa ve diğer bölgelerde de araç sıkıntısı var” dedi.

Her tebligat zarfı için vatandaşlardan mesafeye göre harç alındığını ifade eden Bengihan, bu alanda gelir elde edilirken toplanan kaynakların yeni araç alımında kullanılmamasının “ciddi bir yönetim sorunu” olduğunu savundu.

Kamu hizmetinin etkin şekilde yürütülebilmesi için araçların temininin sağlanması, ivedilikle ihaleye çıkılması gerektiğini belirten Bengihan, “Aksi halde bu sorununun yarattığı mağduriyetlerin sorumluluğu bu konuda adım atmayan Maliye Bakanlığı’nın omuzlarında olacaktır” dedi.

Printerlerin eski olmasından dolayı da sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bengihan, son bir yılda 177 geçici işçi istihdam edildiğine işaret ederek, bu işçilerden bir kişinin bile odacı olarak mahkemelere verilmediğini söyledi.

Odacı ve şoför görevini mahkeme memurlarının yaptığını kaydeden Bengihan, “Hiçbir yükümlülükleri ve zorunlulukları olmamasına rağmen buradan hizmet almaya gelen insanlara yardımcı olmak için odacı, şoför görevini memurlar yapıyor” dedi.

“Aslan yattığı yerden belli olur” atasözüne atıfta bulunan Bengihan, “Odacı, şoför, printer, araç eksikliği olması kabul edilemez. Geç gelen adalet, adalet değildir. Burada her geciken iş, birilerinin geleceğine, hayatına dokunan konulardır. Adalette gecikme, eksiklik olamaz” diye konuştu.

Bengihan, mahkemelerin ihtiyacı olan eksikliklerin giderilmemesi halinde eylemlilik sürecini Maliye Bakanlığı önüne taşıyacaklarını açıkladı.