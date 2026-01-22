Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, su politikaları başta olmak üzere tarım alanındaki mevcut çalışmalar, iş birliği olanakları ve ortak projeler ele alındı.

Bakanlık açıklamasında, görüşmede, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin stratejik önemi vurgulanırken, birlik ve beraberliğin tarım politikalarına güçlü şekilde yansımasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kabulde, Türkiye’nin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, üretim süreçlerinde ve tüm paydaşlarla yürütülen çalışmalarda bu anlayışla hareket edildiğini ifade etti.

Çavuş, ayrıca, tarımda sürdürülebilirlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü de vurguladı.

Açıklamada, ayrıca tarım, ihracat ve turizmin ülke ekonomisinin temel yapı taşları arasında yer aldığı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılarak sürdürülmesinin önemine işaret edilerek, tarımda sağlanacak birlik ve beraberliğin, yatırımlara ve ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi.