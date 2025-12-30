Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Devlet Basımevi’nde dün başlattığı grev bugün de devam ediyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, Başbakanlığın herhangi bir diyalog çağrısı yapmaması nedeniyle grev bugün de 08.00-15.30 saatleri arasında uygulanacak. Bengihan, bugün mesai bitimine kadar konuyla ilgili herhangi olumlu bir gelişme olmaması durumunda grevin yarın da devam edeceğini belirtti.

Grev dün, “Devlet Basımevi’nde uzun bir süreden beri yaşanan sorunların çözümü yönünde tüm iyi niyetli girişimlere rağmen hiçbir olumlu adım atılmaması” gerekçesiyle başlatılmıştı.

Sendika, “Devlet Basımevi’nde çalışanlara yönelik mobbing, ayrımcılık ve baskı uygulandığını, zorunlu emekli olan birinin yasalara aykırı olarak çalıştırıldığını, bazı kadroların bilinçli ve kasıtlı olarak doldurulmadığını, ek mesailer ile nakiller konusunda da sorunlar olduğunu” savunuyor.