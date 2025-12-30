Polisten verilen bilgiye göre, Akdoğan’da, bu sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen C.K’nin (E-32) kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda, içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan cam çubuk tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da, dün, V.C.U.(E-32), V.C.U.(E-32) ve L.O.E.E’nin (E-29) evinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda, dün, PGM-Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen ve ülkeye giriş yapan yolcu İ.T’nin (E-24) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.