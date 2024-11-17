Patates fiyatlarının 130-140 TL'ye kadar yükselmesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) tarafından sert bir şekilde eleştirildi. KTEZO, temel tüketim maddelerinin bu kadar yüksek fiyatlara satılmasını ülkenin iflası olarak nitelendirdi.

KTEZO'nun açıklamasında, patatesin et ve süt gibi halkın temel ihtiyaç maddelerinden biri olduğu vurgulanarak, “Ne ejder, ne de mangodur. Bu fiyatları kim, nasıl açıklayacak?” denildi. Ayrıca, fiyat artışlarının arz, talep ve denetimle açıklanamayacağı belirtilerek, halkın asgari ihtiyaçlarıyla ilgilenilmediği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin gündeminde üretim, tedarik ve fiyat gibi temel meselelerin bulunmadığına dikkat çekildi ve “Ne yönetiyoruz, ne yönetebiliyoruz” denildi. KTEZO, devletin sorumluluğunda olan kurumların devre dışı bırakılmasının ve çökertecek adımların atılmasının da bu durumu ortaya çıkardığına vurgu yaptı.

KTEZO, ayrıca, patatesin dahi satın alınamadığı bir ülke yaratıldığını belirterek, enflasyon ve pahalılıkla birlikte sadece hane halkının değil, ülkenin de çökmekte olduğunu söyledi. Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının zedelenmesiyle birlikte, sanayi, otel, kafe ve restoran sektörlerinin de büyük zarar gördüğü ifade edildi.

KTEZO açıklamasında, "Bir cumhuriyet, bir devlet, demokrasi, halkın yaşam koşullarından, sağlığı, eğitimi ve üretimden bağımsız düşünülemez" diyerek, vicdan, insan sevgisi ve ülke sevgisinin yeniden başlamanın tek yolu olduğuna işaret etti.