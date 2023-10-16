Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamaya göre, yarın öğleden sonra eylemde olacak okullar ise şunlar:

Dipkarpaz İlkokulu'ndan açıklama: : Polis ve bakanlık soruşturma başlattı

Dipkarpaz İlkokulu'ndan açıklama: : Polis ve bakanlık soruşturma başlattı

KTOEÖS ayrıca, yarın 14.00’te Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi önünde toplanarak yürüyüş eylemi düzenleyecek.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “öğrencilerin güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği, hazırlık ve organizasyon yapılmadan tam gün eğitimin dayatıldığı” gerekçeleriyle yarın, 18 okulda öğleden sonra ders yapmayacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.