"Tüm adanın en kalabalık ikinci devlet okulu" olduğu belirtilen Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu basın açıklaması da yapan KTÖS yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmakla suçlayarak, Bakanı istifaya çağırdı.

KTÖS, bugün 13 okulda 08.00-11.00 saatleri arasında 3 saatlik uyarı grevi ve Gönyeli İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı. KTÖS, 26 Mayıs Cuma günü ise bina açısından riskli okullarda grev yapacak.