Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, dünyanın her yıl 24 Ocak'ta Uluslararası Eğitim Günü'nü kutladığını ve söz konusu günün, eğitimin barış ve kalkınma için oynadığı rolü kutlamak amacıyla ilan edildiğini bildirdi.

Sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, Beşinci Uluslararası Eğitim Günü olan 24 Ocak 2023’ün “İnsana yatırım, eğitime öncelik” temasıyla kutlandığını belirten Maviş, UNESCO’nun, bu yılki Uluslararası Eğitim Günü'nü Afganistan'da eğitim hakkından mahrum bırakılan kadınlara adadığını kaydetti.

Eğitimin bir insan hakkı, kamu yararı ve kamu sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Maviş, “Herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim ve yaşam boyu fırsatlar olmadan, ülkeler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ve milyonlarca çocuğu, genci ve yetişkini geride bırakan yoksulluk döngüsünü kırmayı başaramaz.” ifadelerini kullandı.

Kamusal eğitime, öğretmene ve öğrenciye yatırım boyutunda Kuzey Kıbrıs’ın nerede olduğunu soran Maviş, öğretmen sendikalarının antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya kaldığını, öğretmenlerin toplumda hedef gösterildiğini ve öğretmenlik mesleğinin de itibarsızlaştırıldığını öne sürdü.

Maviş sendikanın görüş ve eleştirilerini şöyle sıraladı:

“45 farklı ülkeden öğrencimizin bulunduğu okullarımızda uyumlaştırma sınıfları oluşturulamamış ve bu öğrencilerimize yönelik eğitim programları geliştirilememiş; okullarımızda yaşanan şiddet olaylarında gözle görülür bir artış olmuş, fakat şiddet kültürünün özüne inilip bu yönde ciddi önemler alınmamış; Eğitim Teknik Komitesi himayesinde yürütülen barış kültürü eğitimi programı ‘sakıncalı’ bulunmuş; Kadın sağlığıyla ilgili bilgi paketi kitabının ‘cinsel içerikli’ olduğu gerekçesiyle dağıtımına izin verilmemiş; Okullara doğrudan bütçe sağlanamamış, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri bağış toplamaya itilmiş; Özel eğitim ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin tüm okullara ulaşması sağlanamamış; Yasal olarak zorunlu olmasına rağmen öğretmen yardımcılarının istihdamı konusunda bir girişimde bulunulmamış, 85 yıllık yükseköğrenim kurumu Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel misyonu ve toplumsal önemi göz ardı edilerek kapatılma yoluna gidilmiş; yaklaşık 45 bin öğrencinin eğitim aldığı devlet okullarına hükümet tarafından tek bir kuruş bütçe verilmemiş; okulların yüzde 60’ında çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olan müzik, resim, beden eğitimi ve yabancı dil gibi derslerin işleneceği ayrı sınıflar oluşturulamamıştır.

Her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralına rağmen, Eğitim Bakanlığı dini kurslar ile ilgili görevini yerine getirmeyip, ihmal ve istismara gözünü kapatmış; Okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları hayata geçirilmemiştir.”

KTÖS’ÜN TALEPLERİ…

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, eğitimde her yıl benzer sorunların tekrarlanması ve kalıcı çözümler üretilememesi noktasında kısır bir döngü bulunduğunu ifade ederek, KTÖS olarak bu döngünün ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir eğitim hedefleri belirlenerek kırılabileceğine inandıklarını kaydetti.

Maviş, nitelikli kamusal eğitim için ayrılan bütçenin artırılması, nitelikli öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitime yatırım yapılması, öğretmen sendikalarının eğitim politikaları belirlerken sürece katılmasını talep etti.

Maviş, KTÖS’ün, ülkedeki her öğrenci için ücretsiz, nitelikli ve kamusal bir eğitimi savunmaya ve eğitimi bir insan hakkı olarak kabul edip bu yönde çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.