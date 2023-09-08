"Kendilerinin görevde bulunduğu makamların görevi olan konularda gailemizin olduğunu ve bunu toplum yararına istediğimizin farkında oluşu sevindiricidir" diyen Maviş, açıklamasında şunları kaydetti:

Fakat, Sn. Bakan, süslü püslü sözlerle değil;

* Depremde yıkılma riski ile karşı karşıya olan okul binalarımızda güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini sağlayarak,

* Yabancı öğrencilere, özel gereksinimli öğrencilere, psikolojik-sosyolojik ve ekonomik destek ihtiyacı olan öğrencilere kaynak yaratarak,

*Ailelerin üzerine yıkılan okul bütçelerine katkı koyarak,

* Fiziksel alt yapı ve okul binasıyla ilgili sorunları, eğitsel materyal, teknolojik donanım ve hijyen malzemesi eksikliklerini tamamlayarak,

* Kalabalık sınıfları çağdaş sınıf sayılarına kavuşturarak,

*Öğretmen, yönetici ve diğer personel eksiklerini gidererek,

* Tam gün fiyaskosu yerine, planlı, bütçeli ve hazırlıklı bir öneri hazırlayarak,

* İhmal, istismar ve disiplin davranışlarını görmezden gelme yerine Okul-Aile sözleşmesi ile yasa sorumluluk çerçevesi belirleyerek,

* Ankara’da onay verdiği “gizli/milli değerler” yerine Kıbrıs Türk Toplumu’nun kültürel değerlerini benimseyerek,

* Kitaplarda yok sayılan aile çeşitliliği, kadının statüsü vb. ifadeler yerine toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve farklılıkları ön plana çıkaracak ifadelere yer vererek,

* Çocukları gerici faaliyetlerden, tarikat tuzaklarından koruyarak,

*Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlal edilmesiyle birlikte küçük çocukların ehil olmayan kişi ve yerlerde ihmal ve istismara açık bir hedef haline getirilmesine karşı olarak,

*Öğrencilerin beslenmesine, barınmasına, korunmasına önem vererek,

*Öğretmen düşmanlığı yapmak yerine öğretmenine değer vererek,

*Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma yerine, meslek statüsünü yükselterek,

*Despot ve ben yaparım anlayışı yerine işbirliği ve diyaloğu benimseyerek,

* Kuran Kursları ile ilgili verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıktığını kabul ederek,

* Ve Anayasa’nın emrettiği şekilde, laik cumhuriyet öğelerine ve Atatürk İlke ve inkılaplarını bağlı kalarak gerçek anlamda sendikamızla müttefik olabilir.