"Kendilerinin görevde bulunduğu makamların görevi olan konularda gailemizin olduğunu ve bunu toplum yararına istediğimizin farkında oluşu sevindiricidir" diyen Maviş, açıklamasında şunları kaydetti:
Fakat, Sn. Bakan, süslü püslü sözlerle değil;
* Depremde yıkılma riski ile karşı karşıya olan okul binalarımızda güçlendirme çalışmaları tamamlanana kadar öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini sağlayarak,
* Yabancı öğrencilere, özel gereksinimli öğrencilere, psikolojik-sosyolojik ve ekonomik destek ihtiyacı olan öğrencilere kaynak yaratarak,
*Ailelerin üzerine yıkılan okul bütçelerine katkı koyarak,
* Fiziksel alt yapı ve okul binasıyla ilgili sorunları, eğitsel materyal, teknolojik donanım ve hijyen malzemesi eksikliklerini tamamlayarak,
* Kalabalık sınıfları çağdaş sınıf sayılarına kavuşturarak,
*Öğretmen, yönetici ve diğer personel eksiklerini gidererek,
* Tam gün fiyaskosu yerine, planlı, bütçeli ve hazırlıklı bir öneri hazırlayarak,
* İhmal, istismar ve disiplin davranışlarını görmezden gelme yerine Okul-Aile sözleşmesi ile yasa sorumluluk çerçevesi belirleyerek,
* Ankara’da onay verdiği “gizli/milli değerler” yerine Kıbrıs Türk Toplumu’nun kültürel değerlerini benimseyerek,
* Kitaplarda yok sayılan aile çeşitliliği, kadının statüsü vb. ifadeler yerine toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve farklılıkları ön plana çıkaracak ifadelere yer vererek,
* Çocukları gerici faaliyetlerden, tarikat tuzaklarından koruyarak,
*Çocuk Hakları Sözleşmesinin ihlal edilmesiyle birlikte küçük çocukların ehil olmayan kişi ve yerlerde ihmal ve istismara açık bir hedef haline getirilmesine karşı olarak,
*Öğrencilerin beslenmesine, barınmasına, korunmasına önem vererek,
*Öğretmen düşmanlığı yapmak yerine öğretmenine değer vererek,
*Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma yerine, meslek statüsünü yükselterek,
*Despot ve ben yaparım anlayışı yerine işbirliği ve diyaloğu benimseyerek,
* Kuran Kursları ile ilgili verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıktığını kabul ederek,
* Ve Anayasa’nın emrettiği şekilde, laik cumhuriyet öğelerine ve Atatürk İlke ve inkılaplarını bağlı kalarak gerçek anlamda sendikamızla müttefik olabilir.