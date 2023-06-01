Bunlar da ilginizi çekebilir

7. Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

Bakanlıktan "neden tam gün eğitime geçilmesi gerektiği" konusunda açıklama

Bakanlıktan "neden tam gün eğitime geçilmesi gerektiği" konusunda açıklama

6. Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

4. Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

3. Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

2. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

1. Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu

Grevde olacak olan okulların listesi şöyle:

Yapılan açıklamada, sendika saat 11.30’da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde “Özel Eğitim Okulları, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.