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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 2 Haziran Cuma günü, 7 okulda 08.30-12.30 saatleri arasında greve gidileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, sendika saat 11.30’da Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu önünde “Özel Eğitim Okulları, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyecek.
Grevde olacak olan okulların listesi şöyle:
1. Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
2. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
3. Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
4. Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
5. R.R. Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu
6. Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu
7. Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu