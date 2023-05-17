Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını savundu, “Öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” dedi.
KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Okullarımızda ve eğitimde devam eden onlarca sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Maviş, yarın tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında grev yapılacağını belirterek, saat 11.00’da Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanarak, eylem ile basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.
Maviş, saat 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumlarını ise şöyle sıraladı:
Fazıl Plümer Anaokulu
Gaziköy Anaokulu
Gülen Yüzler Anaokulu
Lefkoşa Vakıf Anaokulu
Yenicami Anaokulu
Yeni Yüzyıl Anaokulu
Alasya Vakıf Anaokulu
Gazimağusa Maarif Anaokulu
Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu
Şht. Özdemir Anaokulu
Alsancak Anaokulu
Beylerbeyi Anaokulu
Girne Maarif Anaokulu
Karakum Anaokulu
Lapta Anaokulu
Osman Türkay Anaokulu
Pınarbaşı Anaokulu
Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu
Kalkanlı Anaokulu
Portakal Çiçekleri Anaokulu
İskele Maarif Anaokulu
Gaziveren Anaokulu
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu