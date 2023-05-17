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Maviş, saat 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumlarını ise şöyle sıraladı:

Maviş, yarın tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında grev yapılacağını belirterek, saat 11.00’da Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanarak, eylem ile basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Okullarımızda ve eğitimde devam eden onlarca sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını savundu, “Öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” dedi.

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