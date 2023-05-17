Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı bir açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını savundu, “Öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük” dedi.  

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, “Okullarımızda ve eğitimde devam eden onlarca sorun varken öğretmene saldıran ve kaosa oynayan anlayışla mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Maviş, yarın tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında grev yapılacağını belirterek, saat 11.00’da Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanarak, eylem ile basın açıklaması yapacaklarını açıkladı. 

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Maviş, saat 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumlarını ise şöyle sıraladı:  

Fazıl Plümer Anaokulu 
Gaziköy Anaokulu 
Gülen Yüzler Anaokulu 
Lefkoşa Vakıf Anaokulu 
Yenicami Anaokulu 
Yeni Yüzyıl Anaokulu 
Alasya Vakıf Anaokulu 
Gazimağusa Maarif Anaokulu 
Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu 
Şht. Özdemir Anaokulu 
Alsancak Anaokulu 
Beylerbeyi Anaokulu 
Girne Maarif Anaokulu 
Karakum Anaokulu 
Lapta Anaokulu 
Osman Türkay Anaokulu 
Pınarbaşı Anaokulu  
Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu 
Kalkanlı Anaokulu 
Portakal Çiçekleri Anaokulu 
İskele Maarif Anaokulu 
Gaziveren Anaokulu  
Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu 