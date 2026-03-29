Yapılan yazılı açıklamada, ekonomik kriz ortamında alınması planlanan tedbirlerin toplumun bazı kesimlerinde tepki yaratmasının doğal olduğu belirtilirken, bu tepkilerin eğitim ve sağlık gibi hayati hizmetleri aksatacak noktaya taşınmasının toplumsal açıdan ciddi sorunlar doğuracağı vurgulandı.

KTTO, sağlık hizmetlerinin en zor durumdaki bireyler için, eğitimin ise çocukların geleceği açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek, bu alanlarda yaşanacak aksaklıkların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, 30 Mart Pazartesi gününden itibaren okullarda uygulanması planlanan grevin uygun bulunmadığı belirtilerek, ekonomik tedbirlere yönelik eleştirilerin toplumun genel yaşamını zorlaştırmadan yapılması gerektiği kaydedildi.

KTTO, özellikle dar gelirli vatandaşların krizden en fazla etkilenen kesim olduğuna işaret ederek, yürütülecek tartışmaların bu kesimlerin yaşamını daha da ağırlaştırmaması gerektiğini vurguladı.