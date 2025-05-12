UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, sorunların sadece belli tarih aralığında değil, her zaman hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Herkesin eşit haklara, fırsatlara ve saygıya sahip olduğu bir toplum için hep birlikte çalışılması gerektiğine dikkat çeken Küçük, “Sevgi, anlayış ve güçlü bir dayanışma ile tüm engeller kaldırabilir, herkes için daha erişilebilir bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

“Düşüncelerdeki engelleri kaldırmalıyız.”

Küçük, engelli bireylerin toplumda hak ettikleri yerleri alabilmesi için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, erişilebilirlik koşullarının iyileştirilmesi ve topluma tam katılım sağlamalarının önemine değinen Küçük, devletin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Engelli bireylerin istihdam, eğitim ve sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için atılması gereken adımlara dikkat çeken Küçük, herkesin üzerine düşen sorumluluğu alarak engelleri birlikte aşması gerektiğini belirtti.

Küçük, UBP olarak engelli bireylerin haklarını korumak, yaşamlarını kolaylaştırmak ve fırsat eşitliği sağlamak adına çalışmalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

Engelliler Haftası vesilesiyle, tüm engelli bireylere saygı ve destek mesajı veren Küçük, onların hayatlarını daha iyi bir noktaya taşımak için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.