Küçük, yazılı açıklamasında, yasanın kabul edilmesi halinde, KKTC'de adalet sisteminin daha hızlı işleyeceğini, polis ve mahkemelerin yükünün azalacağını, uzlaşı kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Hasan Küçük, "Arabuluculuk Yasası, ülkemiz adına polisimizin, mahkemelerimizin yükünü azaltacak ve uzlaşı kültürünün gelişmesi açısından çok önemlidir. Bu yasa sayesinde, mahkemelerdeki dava yoğunluğu azalacak ve yargılama süreçleri hızlanacak. Vatandaşlarımız, daha kısa sürede ve daha az maliyetle adalete ulaşabilecekler. Bu önemli yasayı Meclisimize sunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hayırlı olsun. Birlikte çalışmaktan son derece mutluyum” dedi.

Küçük, ayrıca, yasayla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşacaklarını ve tüm sosyal paydaşların görüşlerini alarak en iyi sonuçlara ulaşacaklarını ifade etti, “Bu yasa, halkımızın adalete erişimini kolaylaştıracak ve toplumsal uzlaşının sağlanmasına katkı sunacak. Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.