Küçük Kaymaklı’da meydana gelen üzücü olayda, bir apartmanın üçüncü katından düşen 31 yaşındaki Denys Romanenko yaşamını yitirdi.

Polisten edinilen bilgiye göre, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 11.15 sıralarında Halil Sermaye Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan Denys Romanenko (E-31), henüz tespit edilemeyen bir nedenle üçüncü kattaki dairesinin balkonundan apartmanın park alanına düştü. Olay sonucu ağır yaralanan Romanenko, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Romanenko’nun yaşamını yitirdiği bildirildi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.