Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41’inci ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Küçük'ün Kanlı Noel saldırıları sırasında ve sonrasında toplumun birlik, beraberlik içinde kalmasını sağlayan, siyasi ve askeri alanda mücadeleyi örgütleyen kişi olduğunu ifade eden Eroğlu, “O, İngiliz sömürge döneminden başlayarak, Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelemizin kalemi, sesi, soluğu olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımız, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında, onun girişimleri ile direndi, kazandı, Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi. Dr. Küçük, 1958-1959 Londra-Zürih anlaşmalarında Türk heyetinin başında yer aldı ve 1960’ta kurulan ortaklık devletinde Cumhurbaşkanı Muavini olarak görev yaptı.

Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan ortaklık devletinde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyamaması için çok direndi, bunların Anayasa Mahkemesi’nde reddedilmesinde de başarılı oldu ama Rumların, 1963’te silahlı saldırıları ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemedi.”

1963’teki Kanlı Noel saldırıları sırasında ve sonrasında toplumun birlik ve beraberlik içinde kalmasını sağlayan, siyasi ve askeri alanda mücadeleyi örgütleyen kişinin yine Dr. Küçük olduğunu ifade eden Eroğlu, Küçük’ün 1967’de Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi’nin, 1968’de ise Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını üstlendiğini ve Kıbrıs Türk halkının kendi kendini idare etme iradesini ilan ettiğini hatırlattı.

Dr. Küçük’ün, yaşamı boyunca halkının yanında olduğunu ve halkını düşündüğünü belirten Eroğlu, “15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken kendisiyle sohbet etme fırsatı buldum. Hasta haliyle dahi ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip oldum. Halkımıza ve özellikle gençlerimize düşen görev, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri mücadeleyi öğrenmek, bundan, gelecek adına dersler çıkarmaktır.” dedi.

- “Bir devletimiz vardır ve onu yaşatmak, yüceltmek Dr. Küçük ile onun yolundan yürüyenlere borcumuzdur”

Kıbrıs Türk halkının bugünü ve yarınları için uyanık ve dirayetli olması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bölgemizdeki gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve bağımsızlık ilanımızın ne denli doğru bir adım olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

Bir devletimiz vardır ve onu yaşatmak, yüceltmek; Dr. Küçük ve onun yolundan yürüyenlere borcumuzdur. Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, 41’inci ölüm yıldönümünde rahmetle anar; hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim.”