Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, sanatçılar İsmet Tatar ve Osman Keten, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek eserlerini teslim etti

ZAİMAĞAOĞLU

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin ülke sanatının gelişmesine ortam sağlamak görevinin yanı sıra ülke sanatını gelecek nesillere ulaştırarak geleceğe taşımak anlamında da önemli bir görevi bulunduğunu vurguladı. Zaimağaoğlu, dairenin bütçe imkanları çerçevesinde sanatçıların eserlerini satın alarak KKTC sanat koleksiyonuna kazandırdığını belirtti.

Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’ni ziyaret eden sanatçılara teşekkür ederek, çalışmalarıyla KKTC’nin adının sanat dünyasında üst sıralarda anılmasına hizmet ettiklerini ve Kıbrıs Türk halkını gururlandırdıklarını ifade etti.

Kültür Dairesi’ni ziyaret eden İsmet Tatar da Kültür Dairesi’nin yakın zamanda başlattığı başarılı çalışmaları takip ettiğini belirterek Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu tebrik etti.

Osman Keten de, sanatçıların atölyelerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ancak önemli olanın bu çalışmaların toplumsal bilince ulaşmasının sağlanması olduğunu vurgulayarak Kültür Dairesi’nin son zamanlarda bunu yaptığını belirtti.